Campania: Falco (Corecom), bene Soro che richiama attenzione su cyberbullismo

- "Ho molto apprezzato l'intervento del presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nel corso dell'audizione davanti alla commissione bicamerale per l'Infanzia e l'adolescenza, in particolare nella richiesta di nuove tutele contro il dilagare del cyberbullismo. Bene ha fatto a sottolineare tutte le implicazioni dell'uso distorsivo della Rete specie quando le vittime sono minorenni. Il web rischia infatti, se vissuto in assenza della necessaria consapevolezza, di esporre a pericoli sottostimati ragazzi sempre più fragili. Anche perché la rete è lo spazio dove oggi lasciamo più soli i minori". Lo ha affermato il presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, a margine del primo webinar estivo della campagna di prevenzione "@scuolasenzabulli" con i ragazzi dell'Oratorio della Parrocchia dello Spirito Santo di Benevento.(Ren)