Campania: Ciarambino (M5s), su sanità irpina scelte scellerate da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finché la sanità rimarrà nelle mani della politica e finché a gestire un settore così importante non ci saranno persone scelte per competenza e merito, con le mani libere di investire ogni singolo euro di denaro pubblico per garantire il diritto alla salute, accadrà quello che è accaduto ad Ariano Irpino, con una gestione a dir poco inadeguata dell'emergenza sanitaria". Lo ha detto il capogruppo M5s Valeria Ciarambino: "Senza contare che si è approfittato dell'emergenza Covid per ultimare lo smantellamento dell'ospedale di Solofra. Una scelta scellerata, a cui porremo rimedio quando arriveremo a governare questa regione. Purtroppo in Campania parlare di sanità nelle aree interne equivale a parlare di un disastro nel disastro. La sanità deve essere accessibile a ogni singolo cittadino che abita anche nel luogo più remoto della regione". Quindi ha concluso: "Questo non vuol dire disseminare la Campania di ospedali, ma non possiamo certamente più consentire che interi territori siano lasciati completamente sguarniti di assistenza sanitaria. Bisogna realizzare gli ospedali di comunità per garantire l'accesso a cure adeguate anche nelle aree interne, ma soprattutto bisogna attivare una rete di assistenza territoriale del tutto inesistente in territori come quello irpino, che già vivono anche un profondo disagio sotto il profilo dei collegamenti e dei trasporti".(Ren)