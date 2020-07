Molise: Fanelli (Pd), scuola e trasporti al centro dei lavori Consiglio di martedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Senza dimenticare la riforma della formazione professionale regionale e una più forte concertazione con le parti sociali attivando un tavolo regionale operativo”, ha continuato. Quello che auspichiamo, ha aggiunto, è che la Regione si faccia proattiva rispetto ai bisogni del sistema scolastico, anche per quanto attiene ai servizi collaterali come il trasporto pubblico. “Proprio su questo ho sottoscritto un atto che raccoglie numerosi suggerimenti, a partire dall’esigenza di riprendere le corse, pagare i lavoratori, garantire la sicurezza del servizio e restituire gli abbondamenti non goduti durante la serrata”, ha spiegato, sottolineando la necessità di un maggiore impegno da parte della Regione anche sul fronte del trasporto pubblico. (Gru)