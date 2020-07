Abruzzo: università di Teramo, da rettore solidarietà a studentessa vittima di aggressione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Invece dal 25 maggio, giorno dell'uccisione di George Floyd, gli episodi a sfondo razzista non si possono più contare e non solo in America, come dimostra l'aggressione a Beatrice e alla sua famiglia: è davvero necessario che la Costituzione italiana diventi oggetto di studio fin dall’infanzia, in modo da diventare il presupposto per la convivenza civile e democratica di questo paese”, ha detto. “Meraviglia poi non solo l’ignoranza di qeusti principi, ma anche della storia: se Roma antica costruì un impero fu anche perché riuscì ad integrare altri popoli, e noi dovremmo non solo pensare al presente e guardare al futuro, ma studiare il passato e raccogliere quell’ineguagliabile senso della Repubblica che ha segnato la nostra storia”, ha spiegato il rettore. A Beatrice, ha aggiunto, voglio dedicare quest’anno in particolar modo lo slogan dell’università di Teramo, alla base di ogni nostra azione e pensiero: nessun confine, solo orizzonti. (Gru)