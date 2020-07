Imprese: Terna, convenzione con comune Foiano per investimenti in opere pubblica utilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna e il comune di Foiano hanno firmato una convenzione per la realizzazione di opere di pubblica utilità: a titolo compensativo per gli impatti territoriali legati ai nuovi interventi che Terna prevede di realizzare nel comune saranno messi a disposizione 650 mila euro che verranno utilizzati per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità stradale e pedonale; per la manutenzione, il recupero e la valorizzazione di edifici comunali; per la sistemazione e il ripristino degli impianti sportivi; per la ristrutturazione della struttura cimiteriale e per interventi di bonifica e messa in sicurezza del reticolo idrografico locale. Stando al relativo comunicato stampa, la convenzione firmata oggi a Roma è legata alla costruzione di una nuova stazione elettrica a 150 chilovolt e la realizzazione di un elettrodotto di circa 20 chilometri, in parte aereo e in parte in cavo interrato di collegamento a una nuova stazione che verrà costruita ad Ariano Irpino. (segue) (Com)