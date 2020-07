Imprese: Terna, convenzione con comune Foiano per investimenti in opere pubblica utilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova stazione di Foiano ed il nuovo collegamento Foiano–Ariano Irpino, per i quali Terna prevede un investimento di circa 25 milioni di euro, consentiranno il pieno sfruttamento dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti nel territorio del Fortore. "L'accordo firmato oggi a Roma conferma il proficuo rapporto di collaborazione tra Terna e il comune di Foiano, che da anni dialogano per garantire la migliore integrazione tra sviluppo della rete e gestione del territorio: si tratta di un intervento che consentirà il pieno sfruttamento dei moderni impianti di produzione di energie rinnovabili presenti nella provincia di Benevento”, ha commentato Stefano Conti, responsabile della gestione dei processi istituzionali di Terna. Esprimendo soddisfazione, il vicesindaco reggente di Foiano Val Fortore, Antonio Ruggiero, ha aggiunto che “il finanziamento concesso da Terna ci consentirà di affrontare e risolvere alcune tra le problematiche più sentite dai cittadini, migliorando le strutture comunali e valorizzando il patrimonio naturalistico del nostro territorio: colgo l'occasione per ringraziare Terna per la competenza e la professionalità dimostrata e per l'impegno profuso a favore della nostra comunità”. (Com)