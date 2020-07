Campania: Gruppo Caldoro, Mocerino si è fatto blandire da sistema potere De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carmine Mocerino, politico navigato, dopo cinque anni nel centrodestra e Presidente della commissione anticamorra in quanto rappresentante dell'opposizione, negli ultimi giorni viene candidato nel centrosinistra. Non c'è nessuna intesa istituzionale nel nome dell'anticamorra né un percorso consolidato tra De Luca e Mocerino". Lo ha scritto in una nota il gruppo Caldoro in consiglio regionale della Campania: "Il gruppo Caldoro, in questi anni, non è stato mai tenero con le politiche di De Luca. Questo succede perché ormai in Campania si è radicato un sistema di potere che blandisce ed impone le sue regole con la logica dello scambio. Non è la stessa cosa essere nel centrodestra o nel centrosinistra, ci dividono valori, programmi e visione del futuro". Quindi la conclusione: "Siamo in campo contro questo asservimento della cosa pubblica ai meri interessi personali e per offrire ai cittadini una seria alternativa di buon governo, coerente e competente". (Ren)