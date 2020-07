Campania: Muscarà (M5s), tutti si lavano le mani da responsabilità su trivellazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come moderni Ponzio Pilato, pare che tutti i soggetti interessati si stiano lavando le mani sulla questione che riguarda l'apertura e la chiusura del pozzo nella zona dei Campi Flegrei dove da oltre un mese, in seguito a una trivellazione, si è aperto un geyser che spruzza gas e che ancora non sappiamo quanto sia nocivo per la salute dei cittadini". Lo ha affermato il consigliere regionale M5s Maria Muscarà: "Nel riscontrare la nostra richiesta di accesso agli atti la direzione generale Lavori pubblici e protezione civile ha dichiarato la propria incompetenza in materia, in quanto il contributo al progetto è stato concesso dalla direzione generale per l'Università, la ricerca e l'innovazione e rileva che l'autorizzazione del progetto geotermico è stato sviluppato presso la direzione generale sviluppo economico e attività produttive. Una volta ottenuta la concessione poi sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Comune di Pozzuoli, come per qualsiasi altra opera, ma stando a quanto sostiene il sindaco Figliola non è mai stata rilasciata, quindi si stratta di un pozzo abusivo, dalla cui responsabilità della esecuzione tutti stanno scappando". (Ren)