Molise: M5s su Tpl, urgente estendere fasce orarie ed incrementare numero corse (2)

- "Ancora una volta, alcuni gestori del Tpl sono riusciti a tutelare i propri guadagni, pur non garantendo stipendi e Cassa integrazione ai propri lavoratori, nonostante gli sforzi profusi dal governo nazionale a tutela del reddito dei lavoratori delle aziende in crisi. Ma c'è di più: le corse non sono aumentate - rilevano ancora i consiglieri del gruppo M5s - una volta superata la fase più acuta dell'emergenza. E le organizzazioni sindacali lamentano misure carenti in termini di dispositivi di protezione individuale, distanziamento, sanificazione e emissione dei biglietti (che dovrebbe avvenire in via telematica o a sportello, ma mai sui bus). Nel Consiglio monotematico chiederemo allora: una nuova ordinanza al presidente Toma, affinché si ripristino le corse ridotte in 'fase 1' aumentando, se necessario, i mezzi a disposizione; la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di bigliettazione automatica, prenotazione e vendita telematica; la verifica delle attività di sanificazione quotidiana e della fornitura agli addetti degli appositi Dpi; la convocazione di un tavolo tecnico tra Regione, aziende e sindacati, al fine di verificare ed accelerare le pratiche per la Cig; di procedere, entro 30 giorni, alla pubblicazione del bando di gara; di rivedere i contratti ponte, nelle more della redazione e aggiudicazione della gara, per razionalizzare i costi e salvaguardare i diritti dei lavoratori dipendenti. Così come i lavoratori, che hanno annunciato nuovi scioperi, la nostra azione in Consiglio regionale sarà sempre martellante, finché questo governo regionale non affronterà definitivamente i problemi che da decenni affliggono il trasporto pubblico molisano". (Gru)