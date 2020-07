Napoli: Nonno (Fd'I), pedaggio tangenziale è "rapina" contro i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pedaggio sulla tangenziale è una rapina ai napoletani. L'Unione europea si è pronunciata, è unico caso in Italia. Nemmeno il grande Raccordo di Roma, che per lunghezza chilometrica misura tre volte la tangenziale napoletana, è a pagamento.Bisogna eliminare questa misura iniqua, ingiusta. Dannosa. Una battaglia giusta che le istituzioni hanno il dovere di affrontare, nell'esclusivo interesse dei cittadini". Lo ha dichiarato in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia. (Ren)