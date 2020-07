Campania: Ciarambino (M5s), flop bonus Covid svela bluff promessa-spot di De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valeria Ciarambino ha inoltre aggiunto: "Un'ingiustizia contro la quale mi sono battuta in aula, arrivando a consegnare la mia proposta nero su bianco direttamente nelle mani del governatore della Campania, a cui strappai un impegno di cui evidentemente si è dimenticato qualche minuto dopo. Il rischio è che si determini un esodo di medici dal 118, dato che non solo non ci sarà nessuna incentivazione per chi è in prima linea, ma addirittura una penalizzazione". Quindi il capogruppo regionale nonché candidata alla presidenza della Regione Campania ha concluso: "Questo spiega anche la bocciatura in aula, a opera degli uomini di De Luca e Caldoro, della mozione con la quale chiedevo un contributo una tantum per quanti hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare quelle di tutti noi". (Ren)