Campania: Rostan, Italia Viva sarà decisiva per vittoria di De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rostan ha dichiarato: "Oggi siamo in piazza per proseguire questo percorso di ripartenza che deve riguardare tutti. Nessuno escluso. Dobbiamo consentire a tutte le famiglie, a tutti i cittadini campani di poter usufruire di servizi pubblici essenziali, come la sanità e i trasporti, efficienti e sicuri". Rostan ha proseguito: "Dobbiamo garantire a tutti gli occupati del settore turistico misure di sostegno economico che li mettano in grado di poter arrivare al prossimo anno senza dover chiudere i battenti definitivamente. Dobbiamo sostenere le battaglie dei lavoratori di Whirlpool e Jabil per difendersi dall'arroganza delle multinazionali. La Regione Campania in questo senso ha già dato risposte positive". Infine ha concluso: "Con il sostegno di Italia Viva, che sarà determinante per la vittoria del presidente De Luca, queste proposte diverranno progetti concreti". (Ren)