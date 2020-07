Tlc: a Bitonto già cablate 13 mila unità immobiliari con fibra Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buona parte di Bitonto può già usufruire di una connettività all’avanguardia, ed entro la fine dell’anno sarà completata la rete interamente in fibra ottica che Open Fiber sta realizzando nella città. Stando al relativo comunicato stampa, sono infatti circa 13 mila le unità immobiliari bitontine già raggiunte dalla infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga costruita in modalità Ftth, l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a un gigabit al secondo e latenza inferiore ai cinque millisecondi. Per il cablaggio complessivo di 19mila unità immobiliari, prosegue la nota, Open Fiber sta investendo fondi propri per circa sette milioni di euro: un’operazione che procede in linea col cronoprogramma inizialmente stilato e condiviso con l’amministrazione comunale, con la conclusione dei lavori prevista entro 18 mesi dall’avvio dei cantieri. Per limitare il più possibile l’impatto degli scavi ed eventuali disagi per la comunità, prosegue la nota, è stato previsto il riuso di infrastrutture già esistenti: dei 146 chilometri che formano la nuova e capillare rete di telecomunicazione a banda ultralarga, ben 70 sono costituiti da impianti interrati o aerei già presenti in città. Complessivamente verranno stesi 770 chilometri di cavi in fibra ottica. (segue) (Com)