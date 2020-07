© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso in data odierna, dalle ore 14 alle 20:59 del 18 luglio 2020, un avviso di allerta di criticità ordinaria per rischio idrogeologico di temporali sulle aree Flumendosa Flumineddu, Iglesiente e Campidano. Lo si apprende da una nota della Regione Sardegna. (Com)