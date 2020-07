Molise: Fanelli (Pd), scuola e trasporti al centro dei lavori Consiglio di martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di martedì 21 luglio sarà una giornata importante per la scuola e il trasporto pubblico del Molise: in modo bipartisan per la sucola, è stata chiesta la convocazione di due sedute monotematiche specifiche per discutere e decidere come la Regione dovrà affrontare le questioni ancora insolute che gravano su questi due importanti settori. Lo ha dichiarato la capogruppo democratica nell’Assemblea regionale molisana, Micaela Fanelli. “Il gruppo consiliare del Pd, primo firmatario della richiesta di monotematico sulla scuola e sul sistema della formazione in Molise, presenterà in Aula un pacchetto di soluzioni e proposte, dopo l'ascolto delle esigenze dei lavoratori e dei sindacati del sistema scolastico, delle famiglie, degli enti: ringraziando i colleghi di entrambi gli schieramenti, che hanno sottoscritto la nostra richiesta, l'ordine del giorno del Pd focalizzerà l'attenzione sull'impellenza di mettere al centro delle decisioni regionali l'esigenza di garantire più scuola sicura”, ha anticipato, sottolineando di voler chiedere al Consiglio e alla Giunta di proporre alla Conferenza Stato Regioni e al minsitero nuovi criteri di riparto dei fondi nazionali, maggiore organico aggiuntivo, la certezza delle attività educative 0-6 anni e il sostegno e la valorizzazione l'ateneo molisano. (segue) (Gru)