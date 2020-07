Lavoro: Fismic Confsal, soddisfazione rappresentanza stabilimento Leonardo di Cameri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I lavoratori, ha aggiunto, hanno votato la Fismic perché è un sindacato che difende i diritti ma al contempo rispetta i doveri, fattori fondamentali di un'attività sindacale seria e consapevole dei ruoli", ha aggiuntio Giovanni Contento, della segreteria nazionale Fismic Confsal. "Esprimiamo grande soddisfazione per la vittoria di queste elezioni, e ringraziamo tutti i lavoratori per il loro supporto e i nostri candidati per l'impegno profuso: la Fismic nazionale e la struttura territoriale piemontese insieme agli Rsu eletti faranno tutto ciò che è necessario per non deludere le aspettative dei lavoratori e affronteranno con impegno, serietà e determinazione le sfide presenti e future", si legge in una dichiarazione congiunta. (Com)