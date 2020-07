Infrastrutture: Liguria, avviata fase conclusiva programma Aspi per ispezioni gallerie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progressivo avanzamento dei lavori, prosegue la nota, consentirà di liberare via via un numero sempre maggiore di tratte dalla presenza di cantieri e garantirà entro fine mese la riapertura a due corsie di gran parte della rete ligure. Nel dettaglio, le 25 gallerie riaperte al traffico nei giorni scorsi a seguito della conclusione degli interventi di manutenzione sono le gallerie Colle Pianetti Est, Ri Basso Est, Monte Sperone Est, Della Maddalena Ovest, Sant’Agostino 2 Ovest, San Bartolomeo Ovest, Ciapon Ovest, Sant’Agostino 1 Ovest, Veilino Est, Camaldoli Est e San Pantaleo dell’autostrada A12; Ranco Ovest, Borgonuovo Ovest, Terralba Ovest, Maxetti Ovest sulla A10; Campiglia Sud, Poggio Sud, Asino Morto Sud, Monacchi Sud, Casa della Volpa Sud e Anzema Nord sulla A26; e Garbo Nord, Fondega Sud, Zella Nord e Monte Galletto Nord sulla A7. È poi prevista entro domani la riapertura di ulteriori tre gallerie: Monte Castelletti Est sulla A12, Monreale Nord sulla A7, e Ri Basso Ovest sulla A12. Le ultime 11 riapriranno nei giorni successivi ed entro la fine di luglio. (Com)