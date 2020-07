Campania: Ciarambino (M5s), costituire zone economiche regionali in Irpinia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aree interne della Campania non devono essere più il luogo in cui si fa sfruttamento delle risorse naturali, azzerandone le enormi potenzialità di crescita e di sviluppo, come sta avvenendo da troppi anni in Irpinia". Lo ha detto il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Questo territorio ha già subito un danno con l'eolico selvaggio in prossimità dell'oasi del Wwf e un altro lo sta per subire se non fermiamo la costruzione del biodigestore nell'area di Chianche, a forte vocazione vitivinicola per la produzione del Greco di tufo. Non oso pensare cosa accadrebbe se lo stesso impianto da 30mila tonnellate lo si immaginasse in prossimità della via del Chianti in Toscana o nelle zone del Prosecco in Veneto. Questi territori possono essere motore di sviluppo per l'intera regione, purché le occasioni di sviluppo si creino rispettando la specificità dei luoghi". (segue) (Ren)