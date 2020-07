Avellino: giudice rigetta richiesta sfratto morosità dovuta a Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice civile di Avellino non ha convalidato lo sfratto richiesto dalla proprietà dei locali che ospita la società che si occupa di servizi alle imprese dell’associazione imprenditori irpini che durante il lockdown aveva ritardato il pagamento dei canoni di locazione per mancanza di liquidità. Il giudice con un'ordinanza destinata a fare giurisprudenza ha rigettato la domanda di sfratto formulata dal locatore, non concedendo neanche il decreto ingiuntivo per le somme dovute e trasformando il rito, in quanto il conduttore, a cui è stato intimato il pagamento, avrebbe dimostrato la sua buona volontà attraverso il pagamento di una parte della morosità oggetto di intimazione. “Siamo soddisfatti”, ha commentato l'avvocato Ciro Aquino, legale della società di consulenza aziendale a cui è stato intimato lo sfratto. (segue) (Ren)