Avellino: giudice rigetta richiesta sfratto morosità dovuta a Covid (2)

- “Il ritardato pagamento di qualche mese del canone è dipeso esclusivamente dalla mancanza di liquidità sul conto della società per il lockdown che ha investito il pianeta a causa del coronavirus". Quindi ha concluso: "Se il giudice avesse convalidato lo sfratto si sarebbe concretizzata l’interruzione dell’attività di servizi svolta dalla società, ed avrebbe inciso sulla ripresa economica della società di servizi dopo tre mesi di chiusura dovuta all'emergenza Covid 19. Una tale condizione avrebbe reso difficile la ricerca di un altro immobile in un lasso di tempo breve, determinando in tal senso ancora una volta uno stallo dell'attività della società convenuta, rischiando reali difficoltà economiche”. (Ren)