Tlc: a Bitonto già cablate 13 mila unità immobiliari con fibra Open Fiber (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal 2012 abbiamo dato priorità all’aumento dei servizi, agli incentivi alle ristrutturazioni e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente fermando il consumo del suolo e la cementificazione: in questa direzione abbiamo sinora favorito la creazione di nuovi parchi e di attrezzature sportive che portano all’aumento del valore degli immobili dei nostri concittadini, così come sta accadendo ora con un cablaggio di altissimo valore tecnologico a costo zero per la comunità”, ha commentato il sindaco Michele Abbaticchio. “Una infrastruttura comune a pochissimi enti locali pugliesi che rende anche più competitive le nostre imprese: ci dispiace per i disagi occorsi sugli interventi sulle strade ma non si possono realizzare infrastrutture senza toccare l’asfalto che, comunque, dopo due mesi viene rimesso a posto con manto viario definitivo”, ha aggiunto, ringraziando tutti i cittadini che in questi mesi stanno comunque segnalando le problematiche occorse perché ci danno la possibilità di spiegare o intervenire. (Com)