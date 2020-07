Whirlpool: il prefetto incontra delegazione di lavoratori e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha ricevuto una delegazione sindacale dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, in presidio dinanzi al Palazzo del governo. All’incontro come ha fatto sapere la prefettura in una nota, hanno partecipato i rappresentanti nazionali di categoria, unitamente ai segretari provinciali ed alle Rsu delle organizzazioni sindacali confederali. Il prefetto ha assicurato "la pronta informazione al governo circa le tematiche rappresentate dai rappresentanti dei lavoratori".(Ren)