Campania: De Luca, concentrati su cantieri per creare condizioni di sviluppo turistico ed economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo aprendo cantieri e la politica politicante non ci fa né caldo né freddo. Siamo concentrati sui cantieri da aprire. Ne abbiamo consegnati nel Sannio, stiamo proseguendo a investire su porti e ferrovie. Con la diga di Campolattaro vogliamo risolvere il problema dell’acqua potabile non sono nel Sannio ma anche a Caserta e in Irpinia. Abbiamo potenziato già il depuratore di Cuma e ne stiamo potenziando altri quattro. Un lavoro gigantesco che è precondizione per decollo turistico ed economico". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)