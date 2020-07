Campania: De Luca, eliminare abuso d'ufficio ma garantire legalità e tranquillità amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo che anche a livello nazionale si vada avanti nella semplificazione. Eliminazione abuso d’ufficio che paralizza enti locali e riforma della giustizia. Mi augurerei che alcune misure simboliche, come pareri del ministero dell’Ambiente, vengano eliminati così come il ruolo delle Soprintendenze. Mi auguro di non passare da un eccesso all’altro. In dieci mesi abbiamo fatto 70 impianti sportivi con controllo Anac". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Da anni polemizzo contro il codice degli appalti che paralizza l’Italia ma stiamo attenti a non passare da un eccesso all’altro. Fermiamoci un attimo e esporre gli amministratori locali a minacce di mafiosi e camorristi. Misure che tengano insieme semplificazione e legalità: white list di imprese presentata da Prefetture e attingere da lì anche a trattativa private e con rotazione". (Ren)