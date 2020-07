Campania: De Luca, tagliate il 70 percento delle pratiche al Genio Civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per rendere effettivo il miracolo economico campano dobbiamo operare una sburocratizzazione radicale in Regione e nel Paese. Avremmo dovuto occuparcene quest'anno ma il Covid ce lo ha impedito. Tuttavia abbiamo già iniziato lunedì scorso a eliminare il 70 per cento delle pratiche del Genio Civile, digitalizzazione totale e piattaforme regionali. Eravamo partiti sottozero". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)