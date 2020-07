Campania: Rostan, Italia Viva sarà decisiva per vittoria di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia Viva apre a Napoli la campagna per le elezioni regionali in Campania nell'unico modo che conosce: tra la gente, per la gente. Siamo in piazza, con il nostro camper, orgogliosi del nostro simbolo e delle nostre proposte politiche". Lo ha dichiarato il deputato Iv Michela Rostan durante la presentazione della campagna elettorale del partito vicino all'ex premier Matteo Renzi in Campania a Napoli: "In questi mesi di grande crisi non abbiamo mai esitato a metterci la faccia per spingere verso una ripartenza in sicurezza delle attività economiche e professionali che tutelasse la salute dei cittadini ma anche la necessità per migliaia di lavoratori, artigiani, commercianti, professionisti, di poter tornare al lavoro per provvedere al futuro delle loro famiglie". (segue) (Ren)