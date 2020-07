Infrastrutture: Liguria, avviata fase conclusiva programma Aspi per ispezioni gallerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è ormai conclusa la fase più impegnativa delle attività di monitoraggio e manutenzione delle 285 gallerie della rete ligure che Autostrade per l’Italia sta effettuando sulla base delle prescrizioni del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Stando al relativo comunicato stampa, sono stati completati anche i controlli nei tratti che non consentivano scambi di carreggiata, e pertanto non potranno più verificarsi improvvisi prolungamenti delle chiusure notturne oltre l’orario previsto. Entro la fine di luglio, prosegue la nota, saranno eseguite le ispezioni nelle ultime 65 gallerie la cui collocazione garantirà sempre la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Lavori e controlli vengono effettuati dalla task force di 1.200 tecnici, in modalità continuativa 24 ore su 24, mentre bypass fissi consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte. Il programma, che ha visto Aspi unico concessionario autostradale a livello nazionale a effettuare le ispezioni con lo smontaggio delle onduline, prevede la conclusione di tutte le attività entro luglio, senza rimandare lo smontaggio dei rivestimenti nelle rimanenti gallerie ai successivi mesi estivi, che saranno interessati da un fisiologico aumento del traffico. (segue) (Com)