Campania: Ciarambino (M5s), costituire zone economiche regionali in Irpinia (2)

- Ciarambino ha aggiunto: "Il ministro Costa ha istituito le Zea, le zone economiche ambientali, all'interno dei parchi nazionali. Noi vogliamo istituire le zone economiche ambientali regionali all'interno dei parchi regionali della Campania, con aree di fiscalità di vantaggio per favorire insediamenti produttivi ecosostenibili". Quindi ha concluso: "Con il Green New Deal, un grande piano per la riconversione ecologica a livello europeo, ci saranno tantissimi soldi. Dobbiamo cogliere questa opportunità e far arrivare un bel po' di queste risorse in Irpinia, per farne l'area più green non solo della Campania, ma dell'Italia intera" (Ren)