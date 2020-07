Comuni: De Magistris, norme in decreto Semplificazione nostra doppia vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli articoli 17 e 18 del decreto legge semplificazioni pubblicato oggi in gazzetta ufficiale sono un grande risultato che abbiamo fortemente voluto e per il quale ho molto lottato. Con l’art. 17 si mettono in sicurezza i Comuni a rischio dissesto e siamo orgogliosi di essere stati la prima linea in una battaglia in difesa dei più deboli. Con l’art. 18 si è restituito ai sindaci il potere di ordinanza sancendosi lo stop alle ingerenze di ordinanze regionali che, in alcuni casi, mettono in pericolo lo sviluppo e la sicurezza dei territori". Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Due vittorie democratiche molto difficili da ottenere. Voglio ringraziare molto Antonio Decaro presidente dell’Anci per il sostegno e il lavoro svolto con efficacia e concretezza. Ringrazio il presidente del consiglio Conte per aver mantenuto l’impegno preso a seguito di un incontro duro, leale e franco avuto con tutti i sindaci metropolitani. Ringrazio anche Francesco Boccia, Laura Castelli ed Achille Variati per il loro prezioso contributo in una efficace cooperazione tra governo nazionale e gli enti locali". (Ren)