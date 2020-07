Campania: Zinzi (Lega), niente accordo su premio Covid fallimento governo De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mancato accordo sul premio Covid per il personale sanitario rappresenta la sintesi perfetta del governo De Luca di questi anni: solo annunci e promesse non mantenute. A farne le spese sono stati questa volta i nostri eroi in corsia la cui professionalità ed abnegazione sono state determinanti durante il periodo della pandemia. Garantire a tutti una premialità adeguata, come ho più volte richiesto, sarebbe stata un'occasione per esprimere loro la riconoscenza dei campani per quanto fatto finora. Abbiamo creduto fino all'ultimo che la Regione potesse accogliere questa proposta di buonsenso, ma le notizie delle ultime ore ci hanno fatto ricredere. Quanto accaduto è grave perché offende la dignità dei nostri eroi". Lo ha detto il consigliere regionale campano della Lega Gianpiero Zinzi(Ren)