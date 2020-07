Campania: De Luca, quando mi vedono tutti fanno a gara a mettere la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando mi vedono arrivare, tutti fanno la corsa a mettere la mascherina. Non dovete fare bella figura con me ma tutelare la salute dei nostri cari. VI invito, nei locali al chiuso, a indossarla. Quando andiamo in passeggio, se stiamo in mezzo a dieci persone ecco quello è il momento in cui indossare la mascherina. Non funziona abbassare la mascherina per parlare". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)