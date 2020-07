Campania: De Luca, piano di defiscalizzazione e tassazione come in Olanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo pensando a lavorare a misura fiscale generale per Campania da legare a zone economiche speciale. Noi lavoreremo per defiscalizzazione totale modello Olanda. E detassazione per tutti gli utili di impresa: chi investe qui per dieci anni basta creare lavoro e consumo: voi arricchitevi ma rispettate ambiente e relazioni sociali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)