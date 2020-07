Abruzzo: Febbo, su turismo dati positivi per Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A scegliere l'Abruzzo, secondo l'indagine, sono soprattutto le famiglie (44 per cento). "Le famiglie scelgono la nostra Regione perché è una destinazione in cui si può viaggiare senza spendere troppo, dove la qualità si accompagna alla convenienza delle strutture. In media - osserva ancora il presidente Isnart Roberto Di Vincenzo - questo aspetto sembra non essere particolarmente rilevante ma evidentemente le località abruzzesi sono in grado di garantire meglio questa condizione". In Abruzzo, secondo l'indagine, viene privilegiato un modello di permanenza più lungo della media, superiore alla settimana: quasi la metà dei turisti si fermerà per un periodo compreso tra 7 e 13 notti. (Com)