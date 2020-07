Campania: De Luca, daremo contributi alle attività turistiche, alberghiere e pirotecniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Daremo contributi molto importanti alle attività alberghiere, extralberghiere purché svolte in forma d’impresa. Parliamo di contributi da 2mila per strutture a due stelle, 5mila a tre stelle, 7mila per alberghi 4-5 stelle. Contributi a villaggi turistici e aree di campeggio. Daremo contributi a guide turistiche, gestori parchi divertimento, noleggio strutture manifestazioni, attività pirotecniche, ludoteche e stabilimenti balneari. Da noi sforzo gigantesco per reggere su due piani: sicurezza sanitaria e aiuto a famiglie, imprese, professionisti e pensionati". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)