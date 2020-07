© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul piano economico faremo una nuova tornata del concorso giovani campani. Il primo è in atto e i primi 2.500 giovani già sono a lavorare ai Comuni e tra dieci mesi avranno il contratto. Parte concorso per assumere nei centri per l’impiego. Si fanno assunzioni nelle aziende che risaniamo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)