Campania: De Luca, su riapertura scuole ci faremo trovare pronti anche se governo non manterrà impegni presi

- "Abbiamo dovuto aprire il 14 settembre, quindi si apre e si chiude; Arcuri si impegna a dare test e forniture scolastiche per tutti. Ma sappiamo di dover lavorare con attenzione. In Campania avremo bisogno di 180mila test rapidi. Io mantengo un elemento di prudenza: il governo si è impegnato prepariamoci a essere pronto anche se il governo nazionale non dovesse mantenere i suoi impegni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)