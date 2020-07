Sud: Peluso (Fd'I), difendere il lavoro è priorità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dramma economico e occupazionale nel Sus, a seguito dell'emergenza coronavirus, e' divenuto emergenza e richiede un intervento politico immediato per far salvaguardare il lavoro e far ripartire l'economia in questa parte dell'Italia". E' quanto ha affermato la vice responsabile delle politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso. "I dati Svimez - ha proseguito Peluso - che registrano un ulteriore riduzione occupazionale nel Sud, sono molto preoccupanti e pongononquella che d'una questione di emergenza nazionale". Per Peluso "bisogna intervenire con misure d'urto a partire dalla fiscalità di vantaggio per alleggerire il carico fiscale sulle imprese esistenti e per far nascere nuove imprese e creare nuovo lavoro, e attraverso un nuovo blocco dei licenziamenti che protegga i livelli occupazionali. Il governo deve intervenire urgentemente e tutte le forze politiche devono concentrarsi sulla priorità Mezzogiorno che, per Fratelli d'Italia, costituisce l'unica vera e grande speranza per lo sviluppo e la rinascita dell'Italia", ha concluso l'esponente del partito guidato da Giorgia Meloni. (Ren)