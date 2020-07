Napoli: Nappi (Lega), incidente Posillipo annunciato, su sicurezza fatto nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia dell'auto precipitata dal costone di Posillipo, purtroppo non ci sorprende affatto. Dopo quello accaduto nel 2011 che causò la morte di 3 giovani, questo è un incidente annunciato, che poteva essere evitato se solo qualcuno avesse dato ascolto ai nostri allarmi dell'anno passato". Lo ha scritto in una nota Severino Nappi della Lega Campania. "Sul tema della sicurezza della rete viaria di Napoli - ha proseguito Nappi - abbiamo chiari i problemi, ma sono le soluzioni che tardano ad arrivare. In tutto questo tempo, infatti, nulla è stato fatto per l'ammodernamento, l'alleggerimento del traffico e la messa in sicurezza di alcune importanti arterie della città. Il passo deve cambiare. Occorre un piano per la sicurezza e il diritto alla mobilità che non vediamo arrivare. Questa amministrazione si avvia a terminare la sua esperienza lasciando solo macerie", ha concluso l'esponente della Lega. (Ren)