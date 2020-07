Coronavirus: sequestrate nel Napoletano 100mila mascherine senza autorizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state sequestrate nel Napoletano, nel corso di due distinti interventi dei militari della Guardia di finanza provinciale, oltre 100mila mascherine importate dalla Cina e prive delle necessarie autorizzazioni. In particolare, nel primo intervento sono state sequestrate oltre 97mila mascherine importate senza autorizzazione. Denunciato il 62enne cinese titolare della ditta di commercio all'ingrosso e un 47enne pakistano per frode in commercio. A Frattamaggiore sono state sequestrate circa 25.600 mascherine vendute come KN95, ma senza alcuna attestazione riguardo la capacità filtrante. Anche questa spedizione era proveniente dalla Cina e destinata agli esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi. Denunciato un 30enne di origine cinese per frode in commercio e contraffazione. (Ren)