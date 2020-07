Decreto Semplificazioni: de Magistris, sbagliato parlare di "salva Napoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di uomo libero, lontano dai partiti, ringrazio il presidente del consiglio Conte per il lavoro fatto sul decreto legge Semplificazioni, diverse norme infatti sono frutto di un confronto durissimo ma bello tra enti locali e governo". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nel suo intervento al congresso delle Autonomie locali italiane (Ali) in corso nel capoluogo partenopeo. "Chi parla di 'salva Napoli' mente - ha spiegato de Magistris - Si tratta di una norma che scongiura il dissesto dei Comuni, duramente flagellati dalla pandemia". "Senza i sindaci - ha concluso il sindaco - il paese non si ricostruisce". (Ren)