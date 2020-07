Sardegna: Frongia, accelerazione per sbloccare opere ferme da 20 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le opere di pertinenza comunale a cui già la Regione ha già dato risposta figurano piscine, asili nido, scuole, auditorium e parchi, oltre naturalmente a strade, ponti e viadotti (nel caso di Villamassargia si tratta di una palestra la cui realizzazione risulta bloccata da oltre vent'anni). Lo stesso genere di opere, per quanto riguarda i Comuni che chiedono un intervento regionale, è oggetto di analisi da parte degli uffici dell'Assessorato e di una serie di sopralluoghi che vedono impegnato in prima persona l'esponente della giunta Solinas. "Sbloccare le incompiute significa creare posti di lavoro e generare indotto - continua Frongia -. Nel caso delle richieste che arrivano dalle amministrazioni comunali si tratta perlopiù di infrastrutture bloccate da anni o di opere in forte stato di degrado per mancanza di interventi di manutenzione sia ordinaria e sia straordinaria a cui la Regione sta concretamente dando risposta anche attraverso un preciso indirizzo delle risorse", ha concluso l'assessore. (Com)