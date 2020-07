Piemonte: linea ferroviaria Torino Porta Susa-Caselle, in arrivo 14 milioni dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È in arrivo dall'Unione Europea un importante contributo economico per la realizzazione del collegamento ferroviario diretto tra la stazione di Torino Porta Susa e l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Dei circa 73,2 milioni di euro necessari per completare i lavori, il 20% viene infatti coperto dai fondi europei CEF Connecting Europe Facility. Lo ha confermato la Commissione Trasporti e Mobilità dell'UE. "La ripresa economica – commenta l'Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi – passa anche da infrastrutture migliori. Per questo motivo ho insistito personalmente per l'inserimento del collegamento ferroviario città-aeroporto nell'elenco delle opere finanziate dall'Europa. Stiamo parlando di 14,6 milioni di euro che permetteranno di proseguire speditamente e con maggior serenità nei lavori di una delle più importanti opere infrastrutturali per il nostro territorio. Da sempre sottolineo la strategicità di questo collegamento non solo per Torino e il Piemonte, ma per tutto il contesto logistico che, da un lato, punta verso l'Europa e, dall'altro, vuole intercettare e attirare qui i flussi di traffico europei. Con questo contributo l'UE riconosce come migliori collegamenti con il resto dell'Europa non potranno che aiutare la ripresa". Sono 140 i progetti sostenuti dal fondo CEF in tutti i Paesi dell'Unione, di cui 8 in Italia, per un totale di 2 miliardi di euro. I progetti selezionati contribuiranno a costruire i collegamenti di trasporto mancanti in tutto il continente, a sostenere il trasporto sostenibile e a creare posti di lavoro. Le opere sono state selezionate seguendo criteri di sostenibilità e di rispondenza agli obiettivi climatici stabiliti nel Green Deal europeo. È stata posta particolare attenzione verso i progetti di rafforzamento delle ferrovie, compresi collegamenti transfrontalieri e collegamenti con porti e aeroporti, all'interno dei quali si inserisce il collegamento diretto con Caselle.