Napoli: domani flash mob in ricordo di Luciano De Crescenzo

- A Napoli domani, alle ore 11.30, in vico Tre Regine, all'angolo con via De Deo, i Quartieri Spagnoli omaggiano Luciano De Crescenzo con un flash mob celebrativo, nel primo anniversario della sua scomparsa. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione "Quartieri Spagnoli 1536" presieduta da Raffaele Esposito; il progetto artistico "'O pallone miez e' macchin" è di Michele Quercia e Francesca Avolio e nasce dalla sinergia con Paola, figlia dello scrittore, e Renato Ricci, l'amico storico di Luciano De Crescenzo, fondatore del primo fan club dedicato al Professore; l'evento è organizzato in collaborazione con il Tavolo interassessorile per la creatività urbana del Comune di Napoli e la Municipalità 2. Durante il flash mob, alla presenza della famiglia di Luciano De Crescenzo, del sindaco Luigi de Magistris, degli assessori Alessandra Clemente e Luigi Felaco, del presidente di Municipalità Francesco Chirico, del vice presidente Luigi Carbone e altre personalità dal mondo dello spettacolo, saranno simbolicamente apposti i pannelli che anticipano l'opera muraria vera e propria ovvero il volto sorridente e compiaciuto di De Crescenzo che osserva divertito un gruppo di ragazzini che tenta di recuperare un pallone perso; attraverso questa installazione temporanea si fonde, con fare tipicamente napoletano, il "sacro" della piccola edicola votiva e il "profano" del pallone. (Ren)