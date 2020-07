Imprese: da Unicredit 3,5 milioni di euro per Eurosuole con garanzia del Fondo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eurosuole, azienda specializzata nella produzione di suole per calzature, ha definito con Unicredit un'operazione di finanziamento da 3,5 milioni di euro, assistita dalla garanzia rilasciata dal Fondo centrale. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse finanziarie rinvenienti dall'operazione, strutturata con una durata di 36 mesi, saranno utilizzate a sostegno del capitale circolante. “Anche se ho l’onore di amministratore una società da sempre capitalizzata e con un patrimonio ragguardevole, si è preferito di definire l’operazione con Unicredit per affrontare l’attuale momento di grande incertezza, stante l’impossibilità ad oggi di programmare o prevedere il lavoro dei prossimi 18 mesi”, ha commentato l’amministratore unico di Eurosuole, Germano Ercoli. “Con questa operazione proseguiamo nel nostro percorso di affiancamento delle imprese sul territorio marchigiano, in un periodo ancora molto delicato del processo di ripartenza dopo l’emergenza Covid-19: ancora una volta confermiamo la nostra piena operatività su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità, sostenendo nello specifico una realtà prestigiosa del tessuto produttivo italiano che ha saputo conquistare una posizione di leadership nel proprio segmento di mercato”, ha aggiunto Andrea Burchi, regional manager per il Centro Nord di Unicredit. (Com)