Turchia: Comunità ellenica Napoli, sdegno per conversione Santa Sofia

- La Comunità ellenica di Napoli e Campania ha espresso il proprio sdegno per la recente decisione del governo turco di convertire in moschea la Basilica di Santa Sofia ad Istanbul. Paul Kyprianou, presidente della Comunità, ha dichiarato: “La Basilica di Santa Sofia, nel suo status di museo, era il simbolo di laicità dello Stato turco oltre che di convivenza pacifica tra religioni ed etnie, non solo in Turchia ma nel mondo intero. La sua conversione in moschea è un atto provocatorio che lede i sentimenti religiosi del mondo cristiano, in particolare dei Greci i quali sono legati spiritualmente a tale monumento. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avrebbe dovuto usare più 'sapienza', ispirandosi così al nome stesso di questo monumento patrimonio mondiale dell’Umanità, e lasciare immutato lo status della Basilica, nel nome della convivenza e fratellanza tra popoli, invece di usarlo come strumento politico per compiacere i suoi seguaci. La Comunità Ellenica di Napoli e Campania esprime profonda preoccupazione per quanto sta accadendo in Turchia, dove la deriva islamico-nazionalista fomentata dal Presidente Erdogan rischia di innescare conflitti nella regione del Mediterraneo Orientale, con conseguenze nefaste per il mondo intero”, ha concluso Paul Kyprianou.(Ren)