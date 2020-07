Abruzzo: Paolucci (Pd) su fondi europei, zero bandi in 17 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maglia nera all'Abruzzo sui fondi europei. Un allarme che avevamo lanciato a maggio e che viene confermato oggi con un triste primato: siamo ultimi in Italia per la spesa rispettivamente dei fondi Fesr e Fse", così commenta il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci gli ultimi dati pubblicati dall'Agenzia per la coesione territoriale sui programmi operativi regionali 2014-2020, aggiornati al 30 giugno. "Allarme confermato, il nostro, sul fatto che il governo di centrodestra dall'elezione a oggi nulla stesse facendo sul fronte europeo - ribadisce Paolucci - una pessima figura per l'Abruzzo in coda alle Regioni italiane, l'ultima per percentuale di spesa del Fesr (22,79 per cento), avendo certificato appena 61,9 milioni dei 271,5 a disposizione. Un primato al contrario che si aggiunge agli altri che abbiamo collezionato in questi mesi: siamo stati l'ultima regione ad erogare la cassa integrazione in deroga e per indurre l'esecutivo a presentare il piano strategico della Zes ci è voluta l'esortazione del ministro Provenzano". (segue) (Gru)