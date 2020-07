Fase 3: De Luca, senza Comuni attivi a rischio democrazia ed economia nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo davanti mesi delicati: i Comuni e le Regioni si sono dissanguati durante il periodo dell'emergenza sanitaria". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento al congresso delle Autonomie locali italiane (Ali) in corso a Napoli. "In particolare - ha proseguito De Luca - i Comuni hanno dovuto fare i conti con la riduzione o l'eliminazione dei contributi locali. Adesso lo Stato deve intervenire per evitare di mettere in ginocchio il sistema dei Comuni, reduci da periodi in cui sono stati tagliati tutti i fondi alle autonomie locali". "Senza Comuni attivi - ha sottolineato il presidente campano - non avranno respiro la democrazia e l'economia dell'Italia". (Ren)