Appalti: De Luca, stagione interessante alla luce delle semplificazioni

- "Una stagione che può essere interessante alla luce della semplificazione del codice appalti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento al congresso delle Autonomie locali italiane (Ali) in corso a Napoli. "Bisogna stare attenti però - ha proseguito - a non passare da un eccesso all'altro". De Luca, tra i vari strumenti di controllo in tal senso ha suggerito l'impiego di "white list". Si è poi espresso criticamente in merito alla riforma delle province e delle città metropolitane in relazione alla scarsità di fondi per la gestione di questi enti.(Ren)