© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso davanti alla Prefettura di Napoli, in piazza del Plebiscito, la mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento napoletano della Whirlpool. Al sit in di protesta contro la chiusura dell'azienda i manifestanti hanno mostrato striscioni e magliette riportanti slogan per chiedere di tornare a lavorare. Gli operai hanno ribadito insofferenza per l'operato del governo al tavolo della vertenza.(Ren)