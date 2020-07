Abruzzo: Teramo, un piano marketing per il rilancio del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio del territorio attraverso un piano di marketing che veda coinvolte le istituzioni che più possono offrire, in questo senso, il contributo appropriato. Questa la finalità del protocollo d'intesa siglato tra comune di Teramo, Università e Camera di Commercio per la creazione di una cabina di regia strategica, volta proprio a individuare e realizzare un piano di marketing capace di rispondere alle attese economiche, culturali, turistiche. Con l'accordo, i sottoscrittori assumono precisi impegni per promuovere e condurre tutte le attività possibili a coordinare e gestire efficacemente azioni integrate per lo sviluppo del piano. Protagonisti del progetto (e sottoscrittori), il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, l'assessore Antonio Filipponi, il presidente della Camera di Commercio Gloriano Lanciotti, la vice presidente dell'Ente camerale Antonellla Ballone, e per l'Università il rettore Dino Mastrocola e il preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Christian Corsi. Per il raggiungimento degli obiettivi, i soggetti firmatari si impegnano, tra l'altro, a verificare la domanda dei potenziali investitori ai quali proporre le caratteristiche sulle quali 'giocare' le potenzialità del territorio; definire il piano di promozione e di comunicazione del prodotto; attuare azioni per il coinvolgimento dei portatori di interesse; monitorare e misurare costantemente l'efficacia delle azioni intraprese e correggere le azioni, qualora fosse necessario. (Gru)